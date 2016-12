再送-指標予測＝2月機械受注は前月比‐2.8％、反動減続き2カ月連続減

(この記事は10日に配信しました) [東京 10日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 2月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比2.8%減で、2カ連続 の減少となる見通し。反動減が尾を引いているほか、輸出や生産に力強さがないことも背 景とみられている。 機械受注は13日午前8時50分に発表される。 調査機関からは、減少の理由として「昨年12に前月比かなり強めの数字を記録したため 、反動減がまだ出やすい」(SMBC日興証券)との見方がある。ほかに「生産の回復一 服感なども背景」(日本総研)との指摘も出ている。 もっとも、日銀短観では14年度設備投資計画が上方修正されるなど企業の設備投資 意欲は底堅く、機械受注が2カ月連続で減少しても、基調に変化はないとの見方が大勢だ 。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 -2.8 3.7 最大値 3.0 9.9 最小値 -6.3 -0.1 Bank of America -3.2 3.3 Barclays Secs JP -4.5 1.9 BNP Parbs GB -4.0 2.4 Citigroup -5.0 1.4 Dai-ichi Life -4.5 1.4 Daiwa IR -1.5 5.2 Japan Rch Inst -2.1 4.3 JPMorgan -6.0 0.3 Mitsub UFJ MS -4.3 1.9 Mizuho RI -1.9 4.3 MizuhoSecurities -4.9 1.0 Monex -1.5 5.0 MRI -2.3 4.2 MS MUFG Secs 0.2 7.0 MURC -0.2 6.3 NLI Research -6.3 -0.1 Nomura Co Ltd -5.5 0.8 Norinchukin 3.0 9.9 SCB Rch Inst -2.2 4.2 SMBC Nikko Sec -3.0 3.4 Sumitomo Asset 0.0 6.7 UBS AG -2.5 4.0