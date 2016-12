アジア通貨動向（10日）＝総じて軟調、ウォンは下げ渋る

[シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨は総じて軟調。米連邦 準備理事会(FRB)が年内に利上げするとの観測でドルが買われている。 マレーシアリンギ は下落。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)市場で ヘッジファンドの売りが出た。週末を控え、ドルにショートカバーが入っている。 韓国ウォン も下落。国内企業が海外投資家に配当を支払ったことが背景。 ただ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが韓国の格付け見通しを「ポジティブ」 に変更したことを受けて、安値からは大きく戻した。 週間ベースでは、インドネシアルピア が0.8%上昇。今週はインドネシア 中銀がルピア買い介入を実施したとみられるほか、一部の海外ファンド勢が利回りの高さ から買いを入れた。 インドルピー も0.2%上昇。ムーディーズはインドの格付け見通しをポジ ティブに変更した。 シンガポールドル は今週0.7%下落。シンガポール金融管理局が来週、金 融を緩和するのではないかとの観測が背景。 *0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.47 120.58 +0.09 Sing dlr 1.3598 1.3594 -0.03 Taiwan dlr 31.156 31.231 +0.24 Korean won 1092.80 1092.30 -0.05 Baht 32.53 32.54 +0.03 Peso 44.49 44.47 -0.06 Rupiah 12900.00 12896.00 -0.03 Rupee 62.36 62.24 -0.19 Ringgit 3.6470 3.6315 -0.43 Yuan 6.2090 6.2060 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.47 119.66 -0.68 Sing dlr 1.3598 1.3260 -2.49 Taiwan dlr 31.156 31.718 +1.80 Korean won 1092.80 1099.30 +0.59 Baht 32.53 32.90 +1.14 Peso 44.49 44.72 +0.52 Rupiah 12900.00 12380.00 -4.03 Rupee 62.36 63.03 +1.07 Ringgit 3.6470 3.4965 -4.13 Yuan 6.2090 6.2040 -0.08