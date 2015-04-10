TABLE-Hoshino Resorts Reit -6 MTH forecast

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Apr 10 (Reuters) Hoshino Resorts Reit, Inc. EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
6 months to 6 months to
Oct 31, 2015 Oct 31, 2015
LATEST PRIOR
FORECAST FORECAST
Revenues 1.91 1.61
Operating 1.02 806 mln
Recurring 896 mln 722 mln
Net 895 mln 721 mln
Div 18,024 yen 16,800 yen
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