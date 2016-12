米金融・債券市場＝長期債中心に価格上昇、ショートカバー入る

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*08.00=2.5844% 前営業日終盤 97*31.00=2.5981% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*14.50=1.9491% 前営業日終盤 100*10.50=1.9631% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.75=1.3962% 前営業日終盤 99*28.25=1.3995% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*28.25=0.5601% 前営業日終盤 99*28.75=0.5518% 10日の米金融・債券市場では、ショートカバーが入り長期債を中心に価格が上昇し た。 終盤の取引で10年債 は2/32高、利回りは1.950%で推移。3 0年債 は8/32高、利回りは2.582%で推移している。 前日に財務省が実施した30年債リオープン入札は、最高落札利回りがWI(発行前 )取引で示された水準を約3ベーシスポイント(bp)上回るなど低調だったことで、国 債価格は大きく下落。10年債利回りは約1週間ぶり、30年債利回りは約3週間ぶりの 高水準に上昇していた。 RBS証券(コネチカット州)の米国債ストラテジスト、タイラー・トゥッチィ氏は 、「前日に価格が下落したことに加え、来週は3月の小売売上高、卸売物価指数、消費者 物価指数などの重要な経済指標の発表が控えていることから、この日は長期債を中心に買 いが入った」としている。 この日発表の3月の輸出入物価統計では、輸入物価が市場予想と一致する前月比0. 3%下落。前年同月比では10.5%下落し、2009年9月以来の下げ幅となったこと で、連邦準備理事会(FRB)が6月の利上げを見送る可能性があるとの見方も台頭した 。 リッチモンド地区連銀のラッカー総裁はこの日、FRBが6月の連邦公開市場委員会 (FOMC)で利上げを決定することに引き続き強い正当性があるとした上で、その後の 経済動向次第で利下げに逆戻りしたとしても何ら問題ないとの立場を表明。3月のFOM Cで、6月利上げに対する「かなりの支持」が見られたと述べた。ただ、同総裁の発言は 債券市場に大きな影響を及ぼさなかった。 CRTキャピタルのアナリストは、3月の雇用統計が軟調だったことなどで利上げ時 期の予想は後ずれしたとし、「年内に利上げがあるとの見方がなお大勢となっているが、 2016年第・1四半期まで先延ばしにされるのではないかとの見方も出始めている」と している。 Tボンド先物6月限 は8/32高の163─16/32。 Tノート先物6月限 は1/32安の128─26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -16.50 (unch)