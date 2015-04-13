14日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(４月１４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安全保障法制与党協議 0825 閣議・閣議後大臣会見 0900 産業競争力会議 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1400 福井地裁、関西電力高浜３、４号機 再稼働差し止め仮処分申請に係る決定 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 市場変更 フィールズ が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など １３日（月） ◇指標 18:00 米財政収支（財務省） Mar ＊１５日までに発表 中国外貨準備（中国人民銀行） Q1 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Mar ◇イベント プリツカー米商務長官とモニツ米エネルギー長官が中国訪問 ◇休場 タイ ４月１４日（火） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q1 01:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Mar 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Mar 06:30 インド：ＷＰＩ Mar 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Mar 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局が金融政策発表／Ｑ１・ＧＤＰ速報値 オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談 Ｇ７外相会議（独リューベック、１５日まで） ◇決算予定 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 タイ、インド
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
ドル117円到達の条件
米金利先物が年内あと２回の利上げを織り込めば１ドル１１７円に達する計算となるが、実現は難しいとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
仏選挙後のリスクオン正解か
政治リスクから経済ファンダメンタルズへ市場の視線が戻ることで、リスクオンの動きが期待できると三井住友銀の山口曜一郎氏は分析。 記事の全文