14日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安全保障法制与党協議 0825 閣議・閣議後大臣会見 0900 産業競争力会議 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1400 福井地裁、関西電力高浜３、４号機 再稼働差し止め仮処分申請に係る決定 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 市場変更 フィールズ が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など １３日（月） ◇指標 18:00 米財政収支（財務省） Mar ＊１５日までに発表 中国外貨準備（中国人民銀行） Q1 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Mar ◇イベント プリツカー米商務長官とモニツ米エネルギー長官が中国訪問 ◇休場 タイ ４月１４日（火） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q1 01:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Mar 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Mar 06:30 インド：ＷＰＩ Mar 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Mar 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局が金融政策発表／Ｑ１・ＧＤＰ速報値 オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談 Ｇ７外相会議（独リューベック、１５日まで） ◇決算予定 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 タイ、インド