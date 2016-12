アジア通貨動向（13日）＝軟調、中国の貿易統計を嫌気

[シンガポール 13日 ロイター] - 週明け13日のアジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が軟調。この日中国税関当局が発表した3月の輸出が前年同月比15%減と 、市場予想の12%増に反し大幅なマイナスとなり、同国経済への懸念が強まった。 世界銀行が2015年の東アジア・太平洋地域の途上国成長率(中国を含む)見通し を6.7%とし、従来予想の6.9%を下方修正したこともアジア通貨の重石となってい る。 マレーシアリンギ は1.0%安。一時4月1日以来の安値を付けた。銀行間 市場における投機筋やレバレッジドファンドによるリンギ売りが出ている。 ウォン は0.6%安と、4月2日以来の安値圏。海外投資家への配当支払 いのため、ウォン売り・ドル買い需要が増えた。円がさえない中、トレーダーらはウォン 高に対する当局の為替介入も警戒しているもよう。 インドネシアルピア は、輸入業者による米ドル買い・ルピア売りが出て下落 した。 ただ、シンガポールドル は金融管理局による金融政策発表を翌日に控えて動 意薄の展開。ほぼ横ばいとなっている。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.42 120.30 -0.10 Sing dlr 1.3689 1.3683 -0.04 Taiwan dlr 31.277 31.240 -0.12 Korean won 1098.00 1092.70 -0.48 *Baht 32.54 32.54 +0.00 Peso 44.62 44.55 -0.16 Rupiah 12950.00 12910.00 -0.31 Rupee 62.38 62.31 -0.10 Ringgit 3.7030 3.6670 -0.97 Yuan 6.2147 6.2080 -0.11 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.42 119.66 -0.64 Sing dlr 1.3689 1.3260 -3.13 Taiwan dlr 31.277 31.718 +1.41 Korean won 1098.00 1099.30 +0.12 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.62 44.72 +0.22 Rupiah 12950.00 12380.00 -4.40 Rupee 62.38 63.03 +1.05 Ringgit 3.7030 3.4965 -5.58 Yuan 6.2147 6.2040 -0.17 *タイの金融市場は祝日のため13―15日休場。