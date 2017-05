米金融・債券市場＝小動き、週内の経済指標やＦＲＢ当局者発言に注目

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時45分 98*15.50=2.5730% 前営業日終盤 98*08.00=2.5844% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時45分 100*20.50=1.9281% 前営業日終盤 100*14.50=1.9491% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時51分 100*01.00=1.3684% 前営業日終盤 99*28.75=1.3962% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時45分 99*30.00=0.5321% 前営業日終盤 99*28.25=0.5601% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が小動き。週内に発表される経済指標や米 連邦準備理事会(FRB)当局者の発言内容を見極めたいとして様子見の展開となった。 経済指標では翌14日の3月小売売上高、15、16日の各種製造業統計、17日の 3月消費者物価指数(CPI)などが注目されている。 終盤の取引で指標10年債は は3/32高、利回りは1.94%と前週 末の1.95%から多少低下した。 Tボンド先物6月限 は1/32安の163─15/32。 Tノート先物6月限 は5.50/32高の128─31.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (-0.50)