15日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0730 甘利経済再生相と日商との懇談会 1000 経産省産業構造審議会 情報経済小委員会 ＩＯＴ活用に関する中間報告案 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1100 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が対日経済審査報告書、グリア事務総長会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1330 ２月鉱工業生産確報（経済産業省） 1515 黒田日銀総裁が信託大会であいさつ ●海外指標など １４日（火） ◇指標 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Mar 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談 ◇決算予定 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 タイ、インド １５日（水） ◇指標 23:00 韓国：失業率 Mar 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q1 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Mar 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Mar 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Mar 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Feb 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Apr 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Mar 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Apr 14:00 カナダ：中銀金利発表 20:00 対米証券投資（財務省） Feb ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演見 13:00 ＩＭＦ世界金融安定性報告書 14:00 カナダ中銀金利発表 14:40 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ・世銀会合関連セミナーでパネル討論の進行役 15:15 カナダ中銀総裁会見 18:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr BMO Q1 2015 U.S. Bancorp ◇休場 タイ