アジア通貨動向（14日）＝シンガポールドル上昇、中銀の金融政策据え置きで

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、シンガポー ルドル(Sドル)が上昇。シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)が予想に反して 金融政策の据え置きを発表したことが背景。 MASは金融政策の運営手段としているSドルの名目為替実効レート(NEER)の バンド(変動幅)の傾斜、幅、中央値を据え置いた。政策声明では「SドルNEER政策 バンドの穏やかで緩やかな上昇という政策を維持する」と表明した。 シンガポールドル は据え置き発表後、1米ドル=1.3597Sドルに上昇 。発表前は1.3746Sドル近辺で推移していた。 ただアナリストらは、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げを開始するとの見 方などから、Sドルの上昇基調は長くは続かないとの考えを示している。 クレディスイス・プライベートバンクのシニア通貨ストラテジストのHeng Koon How 氏は、「9月に予想されているFRBの利上げに向けて、Sドルは対米ドルで下落すると 引き続きみている」と述べた。 韓国ウォン も上昇。オーバーナイトでのドル高を背景に下落して始まった が、トレーダーによると、MASの据え置き発表を受けてドルのストップロスの売りが強 まり上昇に転じた。輸出業者の需要も買い要因となっている。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.92 120.13 +0.18 Sing dlr 1.3636 1.3714 +0.57 Taiwan dlr 31.252 31.342 +0.29 Korean won 1096.00 1098.60 +0.24 *Baht 32.54 32.54 +0.00 Peso 44.66 44.67 +0.03 Rupiah 12980.00 12980.00 +0.00 Rupee 62.51 62.51 +0.00 Ringgit 3.7040 3.7075 +0.09 Yuan 6.2140 6.2167 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.92 119.66 -0.22 Sing dlr 1.3636 1.3260 -2.76 Taiwan dlr 31.252 31.718 +1.49 Korean won 1096.00 1099.30 +0.30 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.66 44.72 +0.15 Rupiah 12980.00 12380.00 -4.62 Rupee 62.51 63.03 +0.84 Ringgit 3.7040 3.4965 -5.60 Yuan 6.2140 6.2040 -0.16 *タイの金融市場は祝日のため13―15日休場。