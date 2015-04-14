3月の英生産者物価、前年比-1.7％

［ロンドン １４日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した３月の生産者物価統計によると、産出指数は前月比０．２％上昇、前年比は１．７％低下だった。

市場予想は、前月比０．２％上昇、前年比１．８％低下だった。

詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表）

MARCH FEB F’CAST

＜産出指数（季節調整前）＞

Mth-on-mth change 0.2 0.2 (0.2) 0.2

Yr-on-yr change -1.7 -1.7 (-1.8) -1.8

＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞

Mth-on-mth change 0.0 0.0 (0.1) 0.1

Yr-on-yr change 0.1 0.3 (0.2) 0.1

＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞

Monthly change 0.3 0.1 (0.2) -0.5

Yr-on-yr change -13.0 -13.5 (-13.5) -13.5

＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞

Monthly change -0.7 -1.6 (-1.6)

Yr-on-yr change -4.5 -4.2 (-4.2)