米金融・債券市場＝利回り低下、予想下回る米小売売上高受け6月利上げ観測後退

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 99*05.00=2.5404% 前営業日終盤 98*14.50=2.5745% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時56分 100*29.50=1.8967% 前営業日終盤 100*20.00=1.9298% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時55分 100*05.75=1.3374% 前営業日終盤 100*00.75=1.3701% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時30分 99*31.00=0.5160% 前営業日終盤 99*29.75=0.5361% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。朝方発表された3月の米小売売 上高は市場予想を下回る伸びにとどまり、米連邦準備理事会(FRB)が6月に利上げを 実施する公算は小さいとの見方を支えた。 3月の米小売売上高は前月比0.9%増と4カ月ぶりにプラスに転じ、伸び率は昨年 3月以来の大きさとなった。ただ、市場予想の1.0%増には届かなかった。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「6月の利上げ 開始がやや早すぎるとの見方を支える内容となった」と語った。 DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は「3 月頭に発表された米雇用統計が弱い内容となり、インフレが引き続き抑制されるなか、こ の日の指標も合わせ、FRBは(利上げを)急がないだろう」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債 は16/32高、利回りは1.87%。 週内に発表される他の指標では、17日の3月米消費者物価指数(CPI)が注目さ れている。 この日はギリシャ問題をめぐる懸念も米債への逃避買いを誘ったほか、独連邦債10 年債利回りも過去最低を更新した。 Tボンド先物6月限 は29/32高の164─12/32。 Tノート先物6月限 は10.50/32高の129─10/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (unch)