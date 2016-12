[15日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 15 April, 2015---------------------------------------------- ●国内●

1515 黒田日銀総裁あいさつ(信託大会) ●海外●

◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 11:45 ECB理事会(金利発表) 12:30 ECB総裁会見 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演見 13:00 IMF世界金融安定性報告書 14:00 カナダ中銀金利発表 14:40 フィッシャー米FRB副議長がIMF・世銀会合関連セミナーでパネル討論の進行役 15:15 カナダ中銀総裁会見 18:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr BMO Q1 2015 Delta Air Lines Inc 15 Apr AMC Q1 2015 SanDisk Corp 15 Apr BMO Q1 2015 U.S. Bancorp

Thursday, 16 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 20年利付国債の入札発行 1030 40年利付国債(4月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1300 3月マンション販売 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1630 経団連 春季労使交渉 大手企業業種別回答状況 第1回集計 ●海外● ◇イベント 23:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演

「Investing in People for Long-Term Prosperity」 13:00 コンスタンシオECB副総裁が講演 15:00 米財務省インフレ指数連動5年債入札条件 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席

「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」 19:00 フィッシャー米FRB副議長がIMF・世銀会合のパネル討論に参加

「The Elusive Pursuit of Inflation」 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、17日まで) G7財務相・中銀総裁非公式協議

◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc

Friday, 17 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、最終日) IMF・世界銀行春季会合(19日まで、ワシントン)

◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co

Monday, 20 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 4月月例経済報告 0850 2月第3次産業活動指数(経済産業省) 1530 経団連会長会見 1600 3月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 16:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:00 ノワイエ仏中銀総裁が講演 ポロズカナダ中銀総裁が講演

◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines

Tuesday, 21 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 4月ロイター企業調査 0850 4月主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(5月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1400 3月のスーパー売上高 1430 3月の百貨店売上高

1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録

◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc

Wednesday, 22 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1400 3月のショッピングセンター売上高 1600 金融システムリポート(日銀) ●海外● ◇イベント 英中銀金融政策委議事録 ◇決算予定 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc 22 Apr AMC Q1 2015 AT&T Inc

Thursday, 23 April, 2015---------------------------------------------- ●国内●

1020 国庫短期証券の入札発行 1030 40年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 40年利付国債の入札結果 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省2年・5年・7年債・変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動5年債入札

◇決算予定 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp 23/04/2015 CHINA UNICOM 0762.HK RESULTS

Friday, 24 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 3月企業向けサービス価格指数(日銀)

1030 流動性供給入札の発行予定額等 1200 中曽日銀副総裁講演 Sunday, 26 April, 2015----------------------------------------------

安倍晋三首相が訪米(3日まで)

Monday, 27 April, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札

Tuesday, 28 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省5年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会(29日まで)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。