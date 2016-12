アジア通貨動向（15日）＝軟調、中国の景気減速懸念で

[シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場は、軟調。中国の景気減速 懸念を背景に、マレーシアリンギを中心に売りが優勢となっている。 マレーシアリンギ は対米ドルで約2週間ぶり安値をつけた。海外ファンド勢 のノンデリバラブル・フォワード(NDF)でのリンギ売りも目立った。 リンギはシンガポールドルに対しても 、17年ぶり安値をつけた。シンガ ポール金融管理局が14日、予想に反して金融政策の据え置きを発表したことから、シン ガポールドルの買いが進んでいる。 韓国ウォン は国内企業の海外投資家への配当支払いに絡んだドル需要から 、下落した。 この日発表された中国の第1・四半期成長率は、6年ぶり低水準となった。 ある為替ストラテジストは「引き続きかなりの下振れリスクがある。アジア通貨の支 援材料にはならない」との見方を示した。 *0603GMT(日本時間午後3時3分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.64 119.40 -0.20 Sing dlr 1.3633 1.3605 -0.21 Taiwan dlr 31.263 31.312 +0.16 Korean won 1096.45 1094.00 -0.22 *Baht 32.54 32.54 +0.00 Peso 44.58 44.60 +0.04 Rupiah 12970.00 12976.00 +0.05 Rupee 62.43 62.51 +0.13 Ringgit 3.7150 3.7005 -0.39 Yuan 6.2055 6.2118 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.64 119.66 +0.01 Sing dlr 1.3633 1.3260 -2.74 Taiwan dlr 31.263 31.718 +1.46 Korean won 1096.45 1099.30 +0.26 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.58 44.72 +0.31 Rupiah 12970.00 12380.00 -4.55 Rupee 62.43 63.03 +0.97 Ringgit 3.7150 3.4965 -5.88 Yuan 6.2055 6.2040 -0.02 *タイの金融市場は祝日のため13―15日休場。