16日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 自民外交・財金合同部会 アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）構想について 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ４０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 ３月マンション販売（不動産経済研究所） 1430 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1530 日本マクドナルドホールディングス カサノバ社長会見 1640 菅原財務副大臣会見 1705 経済財政諮問会議 1840 甘利経済再生相会見 ●海外指標など １５日（水） 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Mar 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Mar 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Feb 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Apr 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Mar 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Apr 14:00 カナダ：中銀金利発表 20:00 対米証券投資（財務省） Feb ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演見 13:00 ＩＭＦ世界金融安定性報告書 14:00 カナダ中銀金利発表 14:40 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ・世銀会合関連セミナーでパネル討論の進行役 15:15 カナダ中銀総裁会見 18:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr BMO Q1 2015 Delta Air Lines Inc 15 Apr AMC Q1 2015 SanDisk Corp 15 Apr BMO Q1 2015 U.S. Bancorp １６日（木） ◇指標 22:30 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Mar 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Mar 12:30 米住宅着工件数（商務省） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr ◇イベント 23:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Investing in People for Long-Term Prosperity」 13:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席 「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」 19:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ・世銀会合のパネル討論に参加 「The Elusive Pursuit of Inflation」 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１７日まで） Ｇ７財務相・中銀総裁非公式協議 ◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc