米金融・債券市場＝横ばい、軟調な米指標がＦＲＢ利上げ急がずとの見方支える

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 99*01.00=2.5465% 前営業日終盤 99*03.00=2.5434% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 100*30.50=1.8932% 前営業日終盤 100*28.50=1.9002% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 100*08.00=1.3227% 前営業日終盤 100*05.25=1.3406% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時26分 99*31.75=0.5040% 前営業日終盤 99*31.00=0.5160% 15日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。朝方発表された一連の経 済指標が市場予想を下回り、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ開始を急がない可能性 が高いとの見方を裏付けた。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは横ばいの1.90%。一時、1.8 7%に低下する場面もあった。 3月の米鉱工業生産指数は前月比0.6%低下した。市場予想を超えて低下し、20 12年8月以来の大幅な下げを記録。石油・ガス掘削の急減が重しとなり、原油安やドル 高による経済への影響が浮き彫りとなった。 4月のNY州製造業業況指数はマイナス1.19に悪化。新規受注が2013年1月 以来の低水準に落ち込むなか、昨年12月以来初めて節目となるゼロを割り込んだ。アナ リストはプラス7を見込んでいた。 クレディ・アグリコルの米債取引主任ダン・マルホーランド氏はFRBの利上げ開始 時期について、「大半の予想が、最近の指標を踏まえ、これまでの6月から、少なくとも 9月に後ずれした」と述べた。 欧州中央銀行(ECB)が量的緩和(QE)を実施し、ユーロ圏の指標独10債利回 りが過去最低水準で推移していることも、米債の投資妙味を高めている。 ECBのドラギ総裁はこの日開催した理事会後の会見で、3月から開始したQEプロ グラムを縮小、短縮することはないとし、完全実施すると表明した。 Tボンド先物6月限 は9/32安の164─03/32。 Tノート先物6月限 は4/32高の129─14/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (+0.25)