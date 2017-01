アジア通貨動向（16日）＝しっかり、米指標受けＦＲＢの利上げ後ずれとの見方

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場は大半がしっかり。米鉱工 業生産指数が弱い結果となり、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを遅らせるとの見方 からドルが売られた。 海外ファンド勢の買いが入ったマレーシアリンギ の上昇が目立った。原油相 場が急伸したことで財政や経常収支に対する懸念が後退した。 韓国ウォン は約1週間ぶりの高値をつけた。株式市場に引き続き資金が流 入している。 インドネシアルピア は2カ月ぶりの高値を記録した。市場関係者によると、 中央銀行がルピアを買い支えるために市場介入を行った。一部の海外ヘッジファンド勢が ルピアのノンデリバラブル・フォワード(NDF) を買ったとの指摘もあっ た。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「米鉱工業生産が弱い内容となったこ とで米国の利上げが後ずれするとの観測が強まり、アジア通貨が上昇した」と分析。「ド ルはさらに調整するとみられ、アジア通貨には一段の上昇余地がある」との見方を示した 。 *0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.32 119.14 -0.15 Sing dlr 1.3547 1.3568 +0.16 Taiwan dlr 31.183 31.330 +0.47 Korean won 1087.80 1096.80 +0.83 Baht 32.40 32.53 +0.41 Peso 44.42 44.54 +0.28 Rupiah 12855.00 12896.00 +0.32 Rupee 62.39 62.37 -0.03 Ringgit 3.6575 3.7060 +1.33 Yuan 6.1962 6.2052 +0.15 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.32 119.66 +0.28 Sing dlr 1.3547 1.3260 -2.12 Taiwan dlr 31.183 31.718 +1.72 Korean won 1087.80 1099.30 +1.06 Baht 32.40 32.90 +1.54 Peso 44.42 44.72 +0.69 Rupiah 12855.00 12380.00 -3.70 Rupee 62.39 63.03 +1.03 Ringgit 3.6575 3.4965 -4.40 Yuan 6.1962 6.2040 +0.13