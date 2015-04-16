17日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 閣議・閣議後会見 14:00 ３月消費動向調査（内閣府） 15:00 電事連会長会見、終了後、中国電力社長会見 ●海外指標など １６日（木） ◇指標 12:30 米住宅着工件数（商務省） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr ◇イベント 13:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席 「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」 19:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ・世銀会合のパネル討論に参加 「The Elusive Pursuit of Inflation」 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１７日まで） Ｇ７財務相・中銀総裁非公式協議 ◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc １７日（金） ◇指標 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Feb 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Feb 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Mar 12:30 米消費者物価指数（労働省） Mar 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Apr ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世界銀行春季会合（１９日まで、ワシントン） ◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co