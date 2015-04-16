米金融・債券市場＝国債価格概ね小幅高、強弱まちまちの指標やギリシャ不安で

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［ニューヨーク １６日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時36分 98*21.50=2.5639% 前営業日終盤 99*05.00=2.5404% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時35分 101*01.50=1.8827% 前営業日終盤 100*31.50=1.8897% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間15時35分 100*12.50=1.2933% 前営業日終盤 100*09.00=1.3161% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時13分 100*01.00=0.4839% 前営業日終盤 100*00.00=0.5000% １６日の米金融・債券市場では、国債価格がおおむね小幅高。強弱まちまちの経済指 標やギリシャの債務問題をめぐる不安などを背景に相場は上下に振れる展開となった。 終盤の取引で、指標１０年債 は３／３２高、利回りは１．８８％。一時１ ．９２％に上昇する場面もみられた。 Ｔボンド先物６月限 は１／３２高の１６４─０４／３２。 Ｔノート先物６月限 は８／３２高の１２９─２２／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 (-1.00))
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