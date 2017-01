UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格概ね小幅高、強弱まちまちの指標やギリシャ不安で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*12.00=2.5783% 前営業日終盤 99*05.00=2.5404% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*30.00=1.8949% 前営業日終盤 100*31.50=1.8897% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*11.00=1.3031% 前営業日終盤 100*09.00=1.3161% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 100*00.75=0.4879% 前営業日終盤 100*00.00=0.5000% 16日の米金融・債券市場では、国債価格がおおむね小幅高。強弱まちまちの経済指 標やギリシャの債務問題をめぐる不安などを背景に相場は上下に振れる展開となった。 終盤の取引で、指標10年債 は3/32高、利回りは1.88%。一時1 .92%に上昇する場面もみられた。 予想を下回る3月の雇用統計など一連のさえない指標を受け、国債相場は過去数週間 値上がりしているが、その一方で経済が4月以降持ち直した場合、利回りは反転する可能 性もあり、投資家は債券ポジションの大幅な積み上げには消極的となっている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は 「経済に関し市場はこれまでにかなりハト派的な見方を織り込んでいるため、現時点でリ スクは上向きと考えられる」と述べた。 フィッシャー米連邦準備理事会(FRB)副議長はこの日、米経済は回復しており、 賃金圧力が高まり、インフレ率が目標の2%に向かっている兆候が強まっているとの認識 を示した。 Tボンド先物6月限 は1/32高の164─04/32。 Tノート先物6月限 は8/32高の129─22/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 (-1.00))