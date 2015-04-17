20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議、４月月例経済報告 0830 4月ロイター短観 0850 2月第３次産業活動指数（経済産業省） 1530 経団連会長会見 1600 ３月コンビニ売上高 新規上場 Ｈａｍｅｅ がマザーズに（公開価格2530円） ●海外指標など １７日（金） ◇指標 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Feb 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Mar 12:30 米消費者物価指数（労働省） Mar 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Apr ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世界銀行春季会合（１９日まで、ワシントン） ◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co １８日（土） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Mar １９日（日） フィンランド議会選 世界経済フォーラム東アジア会議（ジャカルタ、２１日まで） フィンランド総選挙 ２０日（月） ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Mar 08:00 台湾：輸出受注 Mar 12:00 ポーランド：小売売上高 Mar 12:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Mar ◇イベント 16:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:00 ノワイエ仏中銀総裁が講演 ポロズカナダ中銀総裁が講演 ◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines 20 Apr BMO Q1 2015 Morgan Stanley