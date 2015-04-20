〔表〕きょうの投信設定（20日）＝5本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 明治安田先進国コアファンド（年１回決算型）＜愛称：ＭＹコア（年１回決算型）＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：５億円 設定額：── 販売会社：武蔵野銀行 、明治安田生命保険 明治安田先進国コアファンド（年２回決算型）＜愛称：ＭＹコア（年２回決算型）＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：５億円 設定額：── 販売会社：武蔵野銀行 、明治安田生命保険 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） みずほ投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定 日本３資産ファンド（年１回決算型）＜愛称：円のめぐみ（年１回決算）＞ みずほ投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定 コア資産形成ファンド＜愛称：ビギナーズラップ＞ みずほ投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定
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