(内容を更新しました)

[17日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 17 April, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、最終日) IMF・世界銀行春季会合(19日まで、ワシントン)

◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co Monday, 20 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 4月月例経済報告 0850 2月第3次産業活動指数(経済産業省) 1400 3月粗鋼生産速報(鉄連) 1530 経団連会長会見 1600 3月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 16:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:00 ノワイエ仏中銀総裁が講演 ポロズカナダ中銀総裁が講演

◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines 20 Apr BMO Q1 2015 Morgan Stanley

Tuesday, 21 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 4月ロイター企業調査

0850 4月主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(5月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1400 3月のスーパー売上高 1430 3月の百貨店売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録

◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc 21 Apr AMC Q1 2015 Yahoo! Inc

Wednesday, 22 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1400 3月のショッピングセンター売上高 1600 金融システムリポート(日銀) ●海外● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Apr

◇決算予定 22 Apr AMC Q1 2015 Facebook Inc 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc

Thursday, 23 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 40年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 40年利付国債の入札結果 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省2年・5年・7年債・変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動5年債入札

◇決算予定 23 Apr Q1 2015 General Motors Co 23 Apr AMC Q1 2015 Google Inc 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp

Friday, 24 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 3月企業向けサービス価格指数(日銀) 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1200 中曽日銀副総裁講演 Sunday, 26 April, 2015---------------------------------------------- 安倍晋三首相が訪米(3日まで)

Monday, 27 April, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 ◇決算予定 27 Apr AMC Q2 2015 Apple Inc

Tuesday, 28 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 22:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省5年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会(29日まで)

◇決算予定 28 Apr BMO Q1 2015 Bristol-Myers Squibb Co 28 Apr 20:05 Q1 2015 Kraft Foods Group Inc 28 Apr BMO Q1 2015 Pfizer Inc

Wednesday, 29 April, 2015----------------------------------------------

●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン:中銀金利発表 17:00 米財務省7年債・変動利付2年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表)

Thursday, 30 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合(4月展望リポート) ●海外● ◇決算予定 30 Apr AMC Q1 2015 American International Group Inc 30 Apr Q1 2015 Exxon Mobil Corp

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。