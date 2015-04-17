(内容を更新しました)
［１７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 17 April, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世界銀行春季会合（１９日まで、ワシントン）
◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co Monday, 20 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 4月月例経済報告 0850 2月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 ３月粗鋼生産速報（鉄連） 1530 経団連会長会見 1600 ３月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 16:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:00 ノワイエ仏中銀総裁が講演 ポロズカナダ中銀総裁が講演
◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines 20 Apr BMO Q1 2015 Morgan Stanley
Tuesday, 21 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 4月ロイター企業調査
0850 ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ２年利付国債（５月債）の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1400 ３月のスーパー売上高 1430 ３月の百貨店売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録
◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc 21 Apr AMC Q1 2015 Yahoo! Inc
Wednesday, 22 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1400 ３月のショッピングセンター売上高 1600 金融システムリポート（日銀） ●海外● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Apr
◇決算予定 22 Apr AMC Q1 2015 Facebook Inc 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc
Thursday, 23 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ４０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ４０年利付国債の入札結果 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 23 Apr Q1 2015 General Motors Co 23 Apr AMC Q1 2015 Google Inc 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp
Friday, 24 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ３月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1200 中曽日銀副総裁講演 Sunday, 26 April, 2015---------------------------------------------- 安倍晋三首相が訪米（３日まで）
Monday, 27 April, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 27 Apr AMC Q2 2015 Apple Inc
Tuesday, 28 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 22:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省５年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会（２９日まで）
◇決算予定 28 Apr BMO Q1 2015 Bristol-Myers Squibb Co 28 Apr 20:05 Q1 2015 Kraft Foods Group Inc 28 Apr BMO Q1 2015 Pfizer Inc
Wednesday, 29 April, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債・変動利付２年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表）
Thursday, 30 April, 2015---------------------------------------------- ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合（４月展望リポート） ●海外● ◇決算予定 30 Apr AMC Q1 2015 American International Group Inc 30 Apr Q1 2015 Exxon Mobil Corp
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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