アジア通貨動向（17日）＝シンガポールドルなど堅調、弱い米経済指標受け

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が上昇。先日発表された3月の米住宅着工数が予想を下回ったほか、米連邦準備理 事会(FRB)高官からハト派的なコメントが出るなど、米金利の引き上げが当初見通し より遅れるとの観測が出ている。 アトランタ地区連銀のロックハート総裁は、経済指標は米経済の動向を見極めづらい 内容だと発言した。メイバンク(シンガポール)の上級為替アナリスト、レスリー・タン 氏は「FRBの方針が明確になるまで、アジア通貨は調整期に入っている状態だ」とした 。 今週はシンガポールドル がアジア通貨の上昇をけん引。2週間ぶり高さとな り、対米ドルでの上昇率は現時点で1.5%となっている。週間では2012年1月以来 の伸び。 シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は14日、予想に反して金融政策の据 え置きを発表。シンガポールドルのショートポジションを解消する動きにつながった。 マレーシアリンギ は0.8%高となった。原油価格が安定化の兆しを見せて いるのが背景。 ウォン も0.8%高。株式市場への資金流入が続いていることを好感した 。 タイバーツ は週間で0.5%上昇。台湾ドル とフィリピンペソPHP =PDSPも同程度上昇した。インドネシアルピア は0.4%高。 *0525GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.01 119.00 -0.01 Sing dlr 1.3476 1.3500 +0.18 Taiwan dlr 31.093 31.253 +0.51 Korean won 1083.81 1088.90 +0.47 Baht 32.39 32.40 +0.03 Peso 44.35 44.43 +0.19 Rupiah 12860.00 12852.00 -0.06 Rupee 62.37 62.30 -0.11 Ringgit 3.6350 3.6535 +0.51 Yuan 6.1926 6.1967 +0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.01 119.66 +0.54 Sing dlr 1.3476 1.3260 -1.60 Taiwan dlr 31.093 31.718 +2.01 Korean won 1083.81 1099.30 +1.43 Baht 32.39 32.90 +1.57 Peso 44.35 44.72 +0.85 Rupiah 12860.00 12380.00 -3.73 Rupee 62.37 63.03 +1.06 Ringgit 3.6350 3.4965 -3.81 Yuan 6.1926 6.2040 +0.18