米金融・債券市場＝長短金利差が縮小、米ＣＰＩ統計受け

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 99*20.00=2.5179% 前営業日終盤 98*12.00=2.5783% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*06.50=1.8653% 前営業日終盤 100*30.00=1.8949% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*10.25=1.3079% 前営業日終盤 100*11.00=1.3031% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時22分 99*31.25=0.5121% 前営業日終盤 100*00.75=0.4879% 17日の米金融・債券市場では、朝方発表された3月の消費者物価指数(CPI)を 受け、長短金利格差が縮小した。 3月のCPIは季節調整済で前月比0.2%上昇。2カ月連続でプラスとなったもの の、上昇率は予想の0.3%に届かなかった。前年比では0.1%下落。予想は横ばいだ った。 今回のCPI統計は、一部では連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げを開始する との観測を裏付けるものとして前向きに受け止められた一方、米国のインフレ率が今後上 昇していくとの確証を得るには十分でないとの見方も示された。 ジェフェリーズの短期金融市場エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は、CPI統 計について、「内容は強弱混交で、インフレ率が近く上昇するとの示唆は得られなかった 」と述べた。 終盤の取引で10年債 利回りは1.85%で推移。CPI統計発表を受 け1.91%まで上昇する場面もあったが、結局発表前の水準近辺に落ち着いた。 5年債と30年債の利回り格差 は122ベーシスポイント(bp)と 、CPI統計発表前の129bpから縮小した。 米国では3月の雇用統計など一部経済指標が軟調となっており、FRBの利上げ開始 時期の予想が9月、もしくはそれ以降に後退。米国債の需要押し上げにつながっている。 欧州では、支援交渉が難航しているギリシャに対する懸念から安全資産と見なされる 独連邦債に買いが入り、独10年債 利回りは0.049%まで低下。ギリシ ャ問題の着地点が見えないなか、近くマイナス圏に落ち込むとの見方も出ている。 Tボンド先物6月限 は1─11/32高の165─15/32。 Tノート先物6月限 は4/32高の129─26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -18.75 (-0.75)