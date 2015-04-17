〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（4月14日終了週）

［１７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨー ク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 231556 19184 -157689 -17789 -158619 -17006 改質ガソリン 16380 -9035 43401 2926 -102245 3983 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -22958 8994 75125 -1284 -59691 -9219 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 91718 9561 -6966 6049 2669816 35033 改質ガソリン 42179 3188 286 -1063 397716 4878 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -12 1012 7536 497 394619 1989 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 238556 22135 -123382 -16827 -156113 -18840 改質ガソリン 16547 -8995 43158 3165 -100959 4236 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -23251 8821 73172 -1072 -56513 -9188 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 43604 7982 -2665 5550 1774773 31040 改質ガソリン 40993 2782 261 -1188 385868 4673 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -688 1036 7280 403 365300 1623