UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が4週間ぶり低水準

Investing |
(内容を追加します) ［１７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１７日に発表したＩ ＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１４日までの週）によると、主要６通貨（円 、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドルの買い越 し額が４週間ぶり低水準となった。 投機筋のドル買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づいてロイターが計算）は、３９６億 ８０００万ドルと、前週の４０２億７０００万ドルから減少。３週連続の減少となった。 ドル買い越し額が４００億ドルを割り込むのは４週間ぶり。 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門 の取組は以下のとおり。 円 14Apr2015 week Prior week Long 54,783 53,320 Short 77,853 77,769 Net -23,070 -24,449 ユーロ 14Apr2015 week Prior week Long 45,264 39,444 Short 257,611 254,702 Net -212,347 -215,258 ポンド 14Apr2015 week Prior week Long 33,993 37,641 Short 70,038 71,942 Net -36,045 -34,301 スイスフラン 14Apr2015 week Prior week Long 12,240 12,746 Short 12,070 12,626 Net 170 120 カナダドル 14Apr2015 week Prior week Long 23,020 22,081 Short 53,598 52,100 Net -30,578 -30,019 豪ドル 14Apr2015 week Prior week Long 55,077 55,928 Short 97,510 96,209 Net -42,433 -40,281 メキシコペソ 14Apr2015 week Prior week Long 63,521 42,185 Short 55,160 65,110 Net 8,361 -22,925 ニュージーランドドル 14Apr2015 week Prior week Long 17,081 16,950 Short 11,078 11,172 Net 6,003 5,778 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
外国為替フォーラム
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文