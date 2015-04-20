〔表〕きょうの投信設定（21日）＝7本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＧＳ 年金型投資戦略ファンド 積極プラン（年２回決算）／安定プラン（年２回決算）／安定プラン（毎月決算） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行 ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／通貨カバード・コール戦略）（資産形成コース／通貨カバード・ コール戦略） アイエヌジー投信 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：エース証券、丸八証券、三井住友信託銀行 フィデリティ・コア・インカム・ファンド （毎月決算型）為替ヘッジなし／（資産成長型）為替ヘッジなし フィデリティ投信 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社：フィデリティ証券