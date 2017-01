再送-アジア通貨動向（20日）＝総じて堅調、中国の追加緩和で

(英文参照番号をいれて再送します) [シンガポール 20日 ロイター] - 週明け20日のアジア新興国通貨は、中国 人民銀行の追加緩和を受け、大半が堅調に推移している。ただし、中国経済減速への懸念 が上値を抑えている。 中国人民銀行は19日、全銀行を対象に銀行預金準備率(RRR)を100ベーシス ポイント(bp)引き下げると発表した。これについて、オーストラリア・ニュージーラ ンド銀行(ANZ)はリポートで「引き下げ自体は広く予想されていたが、下げ幅は予想 以上で、市場はまだ完全に消化していない」とし、アジア通貨が向こう数日間は支援され るとの見方を示した。 韓国ウォン がほぼ3カ月ぶり高値を付け、シンガポールドル は1 月下旬に付けた高値付近。 マレーシアリンギ はほぼ7週間ぶり高値、台湾ドル も約2週間ぶり 高値に上昇している。 ただ、前週の上昇による利益を確定する動きもあるほか、中国の金融緩和を受けた短 期的なアジア通貨買いは、米ドルの安値拾いの機会をもたらす(CIMBインベストメン ト・バンク)との指摘も出ている。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.78 118.95 +0.14 Sing dlr 1.3447 1.3459 +0.09 Taiwan dlr 31.001 31.162 +0.52 Korean won 1082.45 1083.70 +0.12 Baht 32.36 32.38 +0.06 Peso 44.26 44.28 +0.03 Rupiah 12870.00 12845.00 -0.19 Rupee 62.55 62.36 -0.30 Ringgit 3.6200 3.6255 +0.15 Yuan 6.2029 6.1978 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.78 119.66 +0.74 Sing dlr 1.3447 1.3260 -1.39 Taiwan dlr 31.001 31.718 +2.31 Korean won 1082.45 1099.30 +1.56 Baht 32.36 32.90 +1.67 Peso 44.26 44.72 +1.04 Rupiah 12870.00 12380.00 -3.81 Rupee 62.55 63.03 +0.78 Ringgit 3.6200 3.4965 -3.41 Yuan 6.2029 6.2040 +0.02