22日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月22日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 3月貿易統計(財務省) 1000 全国財務局長会議 1000 鹿児島地裁 川内原発再稼働差し止め仮処分の可否判断 1200 自民外交・財金合同部会 アジアインフラ投資銀行(AIIB)構想について 1300 鉄連会長会見 1400 3月のショッピングセンター売上高(日本SC協会) 1400 3月訪日外国人数 1430 日証協会長会見 1600 金融システムレポート(日銀) 新規上場 日本スキー場開発 がマザーズに(公開価格3570円) ●決算 日本電産 ●海外指標など 4月22日(水) ◇指標 22Apr 01:30 豪CPI(連邦統計局) Q1 22Apr 04:00 マレーシア:CPI Mar 22Apr 08:00 南ア:CPI Mar 22Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 22Apr 13:00 米住宅価格指数(連邦住宅金融局) Feb 22Apr 13:30 ブラジル:経常収支 Mar 22Apr 14:00 米中古住宅販売(全米リアルター協会) Mar 22Apr 23:00 韓国:GDP速報値 Q1 (現地時間23日) ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Apr 11:00 トルコ:中銀金利発表 Apr ユーロ圏財務次官会合 安倍首相がバンドン会議で演説 ◇決算予定 22 Apr AMC Q1 2015 Facebook Inc 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc 22 Apr BMO Q1 2015 McDonald's Corp MCD 22 Apr AMC Q1 2015 Texas Instruments Inc TXN.O 22 Apr AMC Q1 2015 AT&T Inc