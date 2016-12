アジア通貨動向（21日）＝軟調、ギリシャ債務懸念受けたドル高で

[シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨は、全般的に軟調。ギリ シャの債務不履行懸念が高まる中、ドル買いが進んでいることが背景。 ドルは主要通貨に対して上昇。一方ユーロは、ギリシャ政府が、国営企業の余剰資金 を中央銀行に移管するよう指示したことで資金繰り懸念が増し、全面安となった。 マレーシアリンギ はノンデリバラブル・フォワード(NDF)の軟調を受け て下落。NDF市場では、海外のヘッジファンドによるリンギ売りがみられた。 インドネシアルピア は月末の輸入決済に絡んだドル需要から下落。 韓国ウォン も国内輸入企業のドル買いで下落した。 一方、ウォンは円に対して は、9.0498ウォンと2008年2月以来 の高値をつけた。市場参加者の間では、対円での上昇抑制に向けた当局介入への警戒感が 根強い。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 119.41 119.17 -0.20 Sing dlr 1.3505 1.3487 -0.13 Taiwan dlr 31.082 31.102 +0.06 Korean won 1082.40 1079.20 -0.30 Baht 32.41 32.38 -0.11 Peso 44.28 44.20 -0.19 Rupiah 12957.00 12885.00 -0.56 Rupee 63.07 62.91 -0.25 Ringgit 3.6430 3.6215 -0.59 Yuan 6.2019 6.2015 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.41 119.66 +0.21 Sing dlr 1.3505 1.3260 -1.81 Taiwan dlr 31.082 31.718 +2.05 Korean won 1082.40 1099.30 +1.56 Baht 32.41 32.90 +1.51 Peso 44.28 44.72 +0.99 Rupiah 12957.00 12380.00 -4.45 Rupee 63.07 63.03 -0.06 Ringgit 3.6430 3.4965 -4.02 Yuan 6.2019 6.2040 +0.03