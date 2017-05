UPDATE 1-米金融・債券市場＝続落、ギリシャ懸念は根強い

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*08.00=2.5845% 前営業日終盤 98*26.50=2.5563% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*25.50=1.9105% 前営業日終盤 101*00.50=1.8861% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*06.25=1.3340% 前営業日終盤 100*08.75=1.3176% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時57分 99*30.75=0.5203% 前営業日終盤 99*30.50=0.5243% 21日の米金融・債券市場では、国債価格が続落。序盤には上昇する場面もあったも のの、不安定な値動きとなる中、下げに転じた。今週は目立った米経済指標の発表もなく 、来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)控えるなか、投資家は債券の持ち高を増やす ことに消極的になっているとアナリストは指摘した。 カンター・フィッツジェラルドの米債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は 、明確な方向性に欠ける展開と指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)が来週のFOMCで、利上げを開始することは予想され ていない。 終盤、10年債 は5/32安、利回りは1.916%。利回りは前日終 盤からほぼ2ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は12/32安、利回りは2bp上昇の2.591%。 ブルームバーグは同日、関係筋の話として、欧州中央銀行(ECB)のスタッフが、 ギリシャの銀行が緊急流動性支援(ELA)の担保として差し出す担保の掛け目引き下げ を提案する準備を進めていると報じた。 同報道を受け、ギリシャ国債利回りは約2年ぶりの高水準に達したほか、ギリシャが 資金が枯渇する前に債権団と合意に達することができなければ、ユーロ圏離脱につながる 恐れがあるとの懸念が強まった。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツの金利・クレジット取引主任トム・ディガロ マ氏は「ギリシャ問題は引き続き、相場を動かす主要材料となっている」と指摘した。 Tボンド先物6月限 は13/32安の163─12/32。 Tノート先物6月限 は5.50/32安の129─11.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-1.75)