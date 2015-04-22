23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 3月、14年度の自動車大手8社の生産・販売・輸出実績 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1035 製造業ＰＭＩ 1200 自民財政再建特命委 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●決算 ＪＦＥＨＤ 花王 ●海外指標など ２３日（木） ◇指標 22Apr 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q1 （現地時間２３日） 23Apr 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Apr 23Apr 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Mar 23Apr 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） May 23Apr 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 08:00 台湾：鉱工業生産 Mar 23Apr 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 23Apr 08:30 英小売売上高（国立統計局） Mar 23Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 23Apr 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Apr ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 独ギリシャ首脳会談 ＴＰＰ首席交渉官会合 ◇決算予定 23 Apr AMC Q1 2015 Amazon.com Inc 23 Apr Q1 2015 General Motors Co 23 Apr AMC Q1 2015 Google Inc 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp 23 Apr BMO Q1 2015 Dow Chemical Co DOW 23 Apr BMO Q1 2015 3M Company MMM 23 Apr BMO Q1 2015 NASDAQ OMX Group Inc NDAQ.O 23 Apr BMO Q1 2015 PepsiCo Inc PEP 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co PG 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp SBUX.O