[22日 ロイター] -

海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Thursday, 23 April, 2015------------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1030 日本:40年利付国債の入札発行(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:40年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:40年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省)

●海外●

◇イベント 15:00 米財務省2年・5年・7年債・変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動5年債入札 独ギリシャ首脳会談

◇決算予定 23 Apr AMC Q1 2015 Amazon.com Inc 23 Apr Q1 2015 General Motors Co 23 Apr AMC Q1 2015 Google Inc 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp 23 Apr BMO Q1 2015 Dow Chemical Co DOW 23 Apr BMO Q1 2015 3M Company MMM 23 Apr BMO Q1 2015 NASDAQ OMX Group Inc NDAQ.O 23 Apr BMO Q1 2015 PepsiCo Inc PEP 23 Apr BMO Q3 2015 Procter & Gamble Co PG 23 Apr AMC Q2 2015 Starbucks Corp SBUX.O Friday, 24 April, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:3月企業向けサービス価格指数(日銀) 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1200 日本:中曽日銀副総裁講演(学士会館) 1500 明治安田生命資産運用計画説明会

●海外●

◇イベント ユーロ圏財務相非公式会合(リガ) ◇決算予定 24 Apr BMO Q1 2015 Biogen Idec Inc BIIB.O 24 Apr 11:00 Q1 2015 Xerox Corp. Sunday, 26 April, 2015--------------------------------------------

●海外●

◇イベント 安倍晋三首相が訪米(3日まで)

Monday, 27 April, 2015--------------------------------------------

●海外●

◇イベント 17:00 米財務省2年債入札

◇決算予定 27 Apr AMC Q2 2015 Apple Inc

Tuesday, 28 April, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1030 日本:2年利付国債の入札発行(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:2年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省)

●海外●

◇イベント 22:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省5年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会(29日まで)

◇決算予定 28 Apr BMO Q1 2015 Bristol-Myers Squibb Co 28 Apr 20:05 Q1 2015 Kraft Foods Group Inc 28 Apr BMO Q1 2015 Pfizer Inc Wednesday, 29 Apirl, 2015------------------------------------------

●海外●

◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 07:30 スウェーデン:中銀金利発表 17:00 米財務省7年債・変動利付2年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表) 21:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) フラジル:中銀金利発表

Thursday, 30 April, 2015------------------------------------------- All Day 日本:日銀金融政策決定会合(4月展望リポート)

●海外●

◇イベント 21:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) 10:00 ロシア:中銀金利発表 Apr

◇決算予定 30 Apr AMC Q1 2015 American International Group Inc 30 Apr Q1 2015 Exxon Mobil Corp Friday, 01 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省)(5月8日入札予定分) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省)(5月12日入札予定分) 1030 日本:流動性供給入札(財務省) 1030 日本:10年物価連動国債(5月債)の発行予定額等(財務省) 1030 日本:10年利付国債(5月債)の発行予定額等(財務省) 1245 日本:流動性供給入札結果(財務省) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省)

●海外●

◇イベント 19:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

「Monetary Policy in Financial Markets; Is There a New Paradigm?」

◇決算予定 01 May BMO Q1 2015 Chevron Corp

◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔レーバーデー〕 Saturday, 02 May, 2015------------------------------------------

●海外●

◇イベント アジア開発銀行年次総会(5日まで アゼルバイジャン・バクー)

Monday, 04 May, 2015--------------------------------------------

●海外●

◇イベント 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合で挨拶 16:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 19:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

「Creating Jobs and Economic Opportunity through Small Business」 タルーロ米FBR理事が講演

◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア

Tuesday, 05 May, 2015------------------------------------------- ●海外● ◇決算予定 05 May AMC Q2 2015 Walt Disney Co

◇休場 タイ〔戴冠記念日〕、韓国 Wednesday,06 May, 2015------------------------------------------

●海外●

◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 ECB理事会(金融政策決定なし)

Thursday, 07 May, 2015------------------------------------------- 0850 日本:4月マネタリーベース(日銀) 1500 日本:4月 国内ユニクロ既存店売上高速報(ファーストリテイリング) Friday, 08 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(4月7、8日分) Tuesday, 12 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Wednesday, 13 May, 2015------------------------------------------- 0850 日本:4月貸出・預金動向(日銀) Thursday, 14 May, 2015------------------------------------------- 0850 日本:4月マネーストック(日銀) 1500 日本:4月工作機械受注速報(日本工作機械工業会)

●海外●

◇休場 インドネシア Friday, 15 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:4月企業物価指数(日銀) Monday, 18 May, 2015------------------------------------------- 1330 日本:3月第3次産業活動指数(経済産業省) Tuesday, 19 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

Wednesday, 20 May, 2015------------------------------------------ ●海外●

◇イベント 18:00 米FOMC議事要旨発表(for April 28-29 meeting) Thursday, 21 May, 2015------------------------------------------- All Day 日本:日銀金融政策決定会合(1日目)

Friday, 22 May, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(2日目)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。