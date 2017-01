アジア通貨動向（22日）＝堅調、リンギは3月ＣＰＩ受け上昇

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア新興国通貨は堅調。マレー シアリンギは上げ幅を拡大している。3月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月 比0.9%だったことを受け、利下げ観測が落ち着いたことが背景。 リンギ は対米ドルで一時0.7%高となり、1米ドル=3.6110リンギ をつけた。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の上昇もリンギ高を支援している。 インドネシアルピア も上昇。インドネシア中央銀行が介入を実施したとみら れる。 台湾ドル は輸出業者の決済需要を受けて上げている。 ウォンは円に対して で上昇を続け、9.0258ウォンと2008年2月 以来の高値をつけた。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.53 119.66 +0.10 Sing dlr 1.3472 1.3512 +0.30 Taiwan dlr 31.050 31.173 +0.40 Korean won 1079.70 1083.40 +0.34 Baht 32.37 32.38 +0.03 Peso 44.21 44.27 +0.12 Rupiah 12890.00 12955.00 +0.50 Rupee 62.76 62.85 +0.15 Ringgit 3.6115 3.6370 +0.71 Yuan 6.1976 6.2016 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.53 119.66 +0.10 Sing dlr 1.3472 1.3260 -1.57 Taiwan dlr 31.050 31.718 +2.15 Korean won 1079.70 1099.30 +1.82 Baht 32.37 32.90 +1.64 Peso 44.21 44.72 +1.15 Rupiah 12890.00 12380.00 -3.96 Rupee 62.76 63.03 +0.44 Ringgit 3.6115 3.4965 -3.18 Yuan 6.1976 6.2040 +0.10