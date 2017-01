米金融・債券市場＝利回り上昇、独連邦債の売りに連動

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 96*17.00=2.6694% 前営業日終盤 98*08.00=2.5845% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 100*04.50=1.9840% 前営業日終盤 100*25.50=1.9105% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 99*28.50=1.3980% 前営業日終盤 100*06.25=1.3340% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時56分 99*28.75=0.5528% 前営業日終盤 99*30.75=0.5203% 22日の米金融・債券市場では米国債利回りが上昇した。独連邦債が売られたことで 、低リスクと見なされる他の国の国債を手放す動きが広まり、特に米30年債利回りは5 週間ぶり高水準を付けた。 終盤の取引で米10年債 利回りは6ベーシスポイント(bp)上昇の1 .972%と、1週間半ぶりの高水準となっている。30年債 利回りは7b p上昇の2.655%。一時は3月半ば以来の水準まで上昇した。 独10年債 利回りは前週はゼロ%に迫ったが、この日は0.163%近 辺まで上昇。独バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行(ニューヨーク)のバイス・プレジ デント、カール・ヘリング氏は、「独連邦債は過度に買われていたため、ここに来て反動 売りが出た」としている。欧州中央銀行(ECB)が3月に国債買い入れ型の量的緩和を 開始して以来、独連邦債には買いが入っていた。 この日は独連邦債や米国債だけでなく英国債も売られ、英10年債利回りは16bp 上昇。ロイターの集計によると1日の上昇としては2013年8月以来の大きさとなった 。 CRTキャピタル・グループのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は、 「何か基調的な要因があったわけでなく、むしろテクニカルな動きだったと見ている」と 述べるなど、アナリストはこうした売りの背景にある特定の要因があったわけではないと の見方を示している。 ギリシャ問題をめぐっては突破口は見出されてはいないものの、複数のユーロ圏・ギ リシャ当局者はこの日、ギリシャは6月にかけて債務支払いに必要な資金を確保できると の見通しを表明。ギリシャが債権団と早期に合意できないため債務不履行(デフォルト) に陥るとの見方を否定するなどの動きがあった。 米国債の今後の動向について、アナリストの間では、利回りが比較的高水準にあるこ とを踏まえると売りは限定されるとの見方が出ている。LPLフィナンシャルの債券スト ラテジスト、アントニー・バレリー氏は、「今見られている売りにより、このところのレ ンジ外に出ることはない」との見方を示した。 Tボンド先物6月限 は1─29/32安の161─15/32。 Tノート先物6月限 は16/32安の128─27.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (-1.25)