アジア通貨動向（23日）＝下落、中国の弱い製造業指標で

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米経済指標が強い数 字となったことからドルが全面高となるなか、大半が下落している。中国の製造業指標が 弱い数字となったこともアジア通貨を圧迫している。 インドネシアルピア は、国内輸入業者の月末ドル需要で下落。 韓国ウォン も下落。ウォンが円に対して約7年ぶり高値で推移するなか 、投資家はウォン高抑制に向けた当局の介入を警戒している。 一方、シンガポールドル は、3月のインフレ率が予想ほど鈍化しなかったこ とから、上昇した。 HSBCの4月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は、1年ぶりの低 水準を記録した。 ソウルの為替・債券アナリストは「弱い中国製造業指標と堅調な米住宅指標がアジア 通貨を圧迫し続けるだろう」と述べたうえで「米利上げをめぐる不透明感を踏まえると、 アジア通貨が最近の根固め局面から抜け出す可能性は低い」と指摘した。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.73 119.92 +0.16 Sing dlr 1.3453 1.3479 +0.19 Taiwan dlr 31.083 31.113 +0.10 Korean won 1082.70 1079.60 -0.29 Baht 32.37 32.35 -0.06 Peso 44.26 44.23 -0.07 Rupiah 12938.00 12895.00 -0.33 Rupee 63.05 62.82 -0.36 Ringgit 3.6185 3.6115 -0.19 Yuan 6.1970 6.1950 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.73 119.66 -0.06 Sing dlr 1.3453 1.3260 -1.43 Taiwan dlr 31.083 31.718 +2.04 Korean won 1082.70 1099.30 +1.53 Baht 32.37 32.90 +1.64 Peso 44.26 44.72 +1.05 Rupiah 12938.00 12380.00 -4.31 Rupee 63.05 63.03 -0.02 Ringgit 3.6185 3.4965 -3.37 Yuan 6.1970 6.2040 +0.11