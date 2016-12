UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、弱い住宅指標で買い戻し

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*31.00=2.6476% 前営業日終盤 96*20.00=2.6647% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*13.00=1.9542% 前営業日終盤 100*05.00=1.9823% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.75=1.3634% 前営業日終盤 99*28.75=1.3963% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*30.00=0.5325% 前営業日終盤 99*28.75=0.5528% 23日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。前日は英米独の国債がそろ って売られたが、この日は弱い経済指標を受けて米国債への買いが膨らんだ。 朝方発表された3月の米新築1戸建て住宅販売は、年率換算で前月比11.4%減の 48万1000戸と、2013年7月以来1年8カ月ぶりの大きな減少率となった。また 世界の製造業購買担当者景気指数(PMI)統計がさえない内容だったこともあわせ、市 場では米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げに踏み切れるほど、米経済が力強いか 懐疑的な見方が再燃した。 サントラスト・プライベート・ウェルス・マネジメントの債券ストラテジスト、アン ドリュー・リッチマン氏は「弱い指標が買い戻しの好機となった」と指摘した。 ギリシャ情勢をめぐる不透明感も安全資産とされる米国債の投資妙味を高めた。 ギリシャのチプラス首相は同日、メルケル独首相との会談後、支援協議の合意に向け 取り組みを加速させるよう求めた。 午後終盤の取引で、指標10年債 利回りは3.5ベーシスポイント(b p)低下の1.937%。ロイターデータによると、前日には3週間半ぶりの水準となる 1.993%に上昇していた。 30年債 利回りは3bp低下の2.623%。前日には5週間ぶりの高 水準となる2.679%をつけていた。 米財務省が実施した180億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)は、最高 落札利回りがマ イナス0.335%と、2013年12月の入札以降で最大のマイナス 幅となった。応札倍率は2.27倍と、2013年8月以来の低水準となった。 また米社債市場で大型の起債案件が浮上したことも、市場関係者の注目を集めた。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、通信大手AT&T は6本立てで構 成する総額175億ドルの社債をローンチした。社債規模としては過去3番目の大きさと なる。 Tボンド先物6月限 は18/32高の162─1/32。 Tノート先物6月限 は9/32高の129─4.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 (-2.25)