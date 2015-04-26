〔表〕きょうの投信設定（27日）＝8本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：楽天証券、ＳＢＩ証券 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替 ヘッジなし） みずほ投信投資顧問 設定上限額：各５００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定 野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ラップ・アプローチ（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：各４０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：岡三証券グループ