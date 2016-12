再送-指標予測＝3月鉱工業生産は前月比-2.3％で2カ月連続低下、4月予測に注目

(この記事は24日に配信しました) [東京 24日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 3月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比2.3%の低下となった。2カ月連続で低下す る見通し。1月の大幅増産の反動が続いているとみられている。1─3月をならすと、前 期比で増加となる見込み。 発表は30日午前8時50分。 調査機関の間では、停滞感の強い内需に加え輸出も3月の実質輸出が前月比ほぼ横ば いにとどまったことから、生産動向に対する不安は大きい。「重要なのは、4─5月生産 予測でどこまでの持ち直しが見込まれるかだ。今週の4月PMI製造業速報とロイター短 観の予想外の弱さが気になる」(JPモルガン証券、その他)といった声が複数ある。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 -2.3 最大値 -0.2 最小値 -3.5 Bank of America -1.0 Barclays Secs JP -2.3 BNP Parbs GB -2.2 Citigroup -1.5 Dai-ichi Life -2.2 Daiwa IR -1.8 Informa Global -1.0 Japan Rch Inst -2.5 JPMorgan -2.5 Mitsub UFJ MS -1.4 Mizuho RI -2.6 MizuhoSecurities -2.9 Monex -2.4 MRI -1.2 MS MUFG Secs -2.4 MURC -2.5 NLI Research -2.4 Nomura Co Ltd -3.5 Norinchukin -0.2 SCB Rch Inst -0.5 SMBC Nikko Sec -2.0 Sumitomo Asset -2.6