［２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Sunday, 26 Apirl, 2015------------------------------------------------ ●海外● ◇イベント 安倍晋三首相が訪米（３日まで）
Monday, 27 April,2015-------------------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 27 Apr AMC Q2 2015 Apple Inc
Tuesday, 28 April, 2015----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 22:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省５年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会（２９日まで）
◇決算予定 28 Apr BMO Q1 2015 Bristol-Myers Squibb Co 28 Apr 20:05 Q1 2015 Kraft Foods Group Inc 28 Apr BMO Q1 2015 Pfizer Inc Wednesday, 29 April, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債・変動利付２年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日） フラジル：中銀金利発表
Thursday, 30 April, 2015----------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（４月展望リポート） 1230 日本：4月ロイター国際投資戦略調査
●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日） 10:00 ロシア：中銀金利発表 Apr 14:00 メキシコ：中銀金利発表 Apr ◇決算予定 30 Apr AMC Q1 2015 American International Group Inc 30 Apr Q1 2015 Exxon Mobil Corp Friday, 01 May, 2015----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）（５月８日入札予定分、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）（５月１２日入札予定分、財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：１０年物価連動国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
●海外● ◇イベント 12:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
「Monetary Policy in Financial Markets; Is There a New Paradigm?」
◇決算予定 01 May BMO Q1 2015 Chevron Corp
◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔レーバーデー〕 Monday, 04 May, 2015-------------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合で挨拶 16:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 19:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
「Creating Jobs and Economic Opportunity through Small Business」 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演
◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア
Tuesday, 05 May, 2015------------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） May ◇決算予定 05 May AMC Q2 2015 Walt Disney Co
◇休場 タイ〔戴冠記念日〕、韓国 Wednesday, 06 May, 2015-----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ＥＣＢ理事会（金融政策決定なし）
Thursday, 07 May, 2015------------------------------------------------ 0850 日本：４月マネタリーベース（日銀） 1500 日本：４月 国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） Friday, 08 May, 2015-------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） Tuesday, 12 May, 2015----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 13 May, 2015----------------------------------------------- 0850 日本：４月貸出・預金動向（日銀） Thursday, 14 May, 2015----------------------------------------------- 0850 日本：４月マネーストック（日銀） 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
●海外● ◇休場 インドネシア Friday, 15 May, 2015----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：４月企業物価指数（日銀） Monday, 18 May, 2015----------------------------------------------- 1330 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 日本：4月投信概況 Tuesday, 19 May, 2015----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 20 May, 2015---------------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表（４月２８─２９日分）
Thursday, 21 May, 2015----------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） Friday, 22 May, 2015------------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目）
Saturday, 23 May, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 日韓財務対話（東京）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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