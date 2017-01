アジア通貨動向（24日）＝堅調、米利上げ後ずれとの見方で

[シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨は、堅調。弱い米住宅指 標を受け、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ再開時期が後ずれる、との期待が高まっ たことが背景。 台湾ドル は、国内株式市場への資金流入や輸出企業の台湾ドル買いで上昇。 韓国ウォン も、海外勢の国内株買いが支援し、約3カ月ぶり高値を記録し た。 シンガポールドル は、鉱工業生産が予想を上回ったことから買いが優勢。 マレーシアリンギ は、原油価格の反発を受け上昇した。原油の純輸出国であ る同国の経常・財政収支が改善するとの期待が高まった。 一方、インドルピーは3カ月半ぶり安値をつけた。海外投資家のポートフォリオ課税 をめぐる不透明感から売られている。第一三共 による製薬大手サン・ファーマシ ューティカルズ・インダストリーズ 株売却も資本流出懸念を高め、ルピーを圧迫 している。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.49 119.58 +0.08 Sing dlr 1.3409 1.3412 +0.02 Taiwan dlr 30.925 31.131 +0.67 Korean won 1078.20 1082.20 +0.37 Baht 32.48 32.47 -0.03 Peso 44.24 44.30 +0.13 Rupiah 12935.00 12950.00 +0.12 Rupee 63.45 63.32 -0.20 Ringgit 3.5910 3.6265 +0.99 Yuan 6.1976 6.1980 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.49 119.66 +0.14 Sing dlr 1.3409 1.3260 -1.11 Taiwan dlr 30.925 31.718 +2.56 Korean won 1078.20 1099.30 +1.96 Baht 32.48 32.90 +1.29 Peso 44.24 44.72 +1.08 Rupiah 12935.00 12380.00 -4.29 Rupee 63.45 63.03 -0.66 Ringgit 3.5910 3.4965 -2.63 Yuan 6.1976 6.2040 +0.10