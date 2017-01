米金融・債券市場＝国債価格上昇、さえない設備投資指標で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 97*21.00=2.6136% 前営業日終盤 96*31.00=2.6476% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*24.50=1.9139% 前営業日終盤 100*13.00=1.9542% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*08.75=1.3174% 前営業日終盤 100*01.75=1.3634% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時47分 99*31.50=0.5081% 前営業日終盤 99*30.00=0.5325% 24日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。3月の米民間設備投資の先行指 数がさえず、連邦準備理事会(FRB)は来週、利上げ時期が近いと示唆しないとの見方 が広がった。 市場関係者によると、ギリシャと債権団の債務交渉も事態打開に至らず、安全資産と される米国債への需要が集まった。 指標10年債の利回りは週間で上昇、過去4週間のレンジ(1.80━2.01%) 中心付近となった。 米商務省が24日発表した3月の耐久財新規受注統計で、コア受注が0.5%減少、 7カ月連続でマイナスとなった。 ギリシャは支援を受ける見返りに、債権団が求めた改革で一部譲歩する姿勢を表明。 ただ、ユーロ圏は6月までの合意に向け、交渉を加速する必要があるとの認識を示した。 フィデュシアリ・トラストの債券戦略責任者、ジェフ・マクドナルド氏は「状況は非 常に不透明で投資家の不安を招き、質が高いとされる資産への需要が生まれている」と指 摘する。 ただ株高に加え、ドイツ10年債利回り が週間の上昇幅で昨年12月以 来の大きさとなり、米国債の上値を抑えた。 指標10年債 価格は9/32高。利回りは1.921%と、前日より3 .1ベーシスポイント(bp)低下。利回りは週間で約7bpの上昇となる見通しだ。 30年債 価格は14/32高。利回りは2.616%で、2.1bp低 下。週間では11bp上昇する見通し。 Tボンド先物6月限 は17/32高の162━18/32。 Tノート先物6月限 は8/32高の129─12.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+1.75)