〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（4月21日終了週）

［２４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 267614 36058 -197885 -40197 -177831 -19212 改質ガソリン 23493 7113 45575 2174 -108807 -6562

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -19441 3518 75822 697 -70441 -10749 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 107204 15487 898 7864 2582455 -87362 改質ガソリン 35808 -6371 3932 3647 392955 -4760

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 382 394 13677 6141 392304 -2315 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 259286 20730 -152910 -29528 -171934 -15821 改質ガソリン 24166 7619 45182 2024 -107359 -6400

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -20407 2844 74045 873 -66599 -10086 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 63806 20202 1752 4417 1723025 -51748 改質ガソリン 34129 -6864 3882 3621 378444 -7424

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -209 479 13170 5890 360816 -4484 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス