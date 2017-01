アジア通貨動向（27日）＝台湾ドルなど堅調、弱い米指標受け

[シンガポール 27日 ロイター] - 週明け27日のアジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が上昇。米国で一連の経済指標の内容がさえなかったことで、米連邦準備理 事会(FRB)の早期利上げ観測が後退し、相対的に高利回りとなるアジア地域の通貨が 買われた。 前週末24日に発表された3月の米耐久財新規受注で、民間設備投資の先行指標とな る非国防資本財から航空機を除いたコア受注は0.5%減少し、7カ月連続でのマイナス となった。これにより、米経済がまだ回復途上にあることが示された。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は「F RBが今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利に対するコメントを急に変更す る可能性は低い。したがって米ドルはさらに調整され、アジア通貨は上昇するだろう」と の見方を示した。 台湾ドル は1.6%上昇し、2014年11月11日以来の高値。株式市場 に資金が流入し、加権指数 が15年ぶりに1万ポイントを上回ったことが支援材 料となった。トレーダーらによると、中銀による台湾ドル売り介入の気配は今のところみ られないという。 ウォン も総合株価指数 の上昇を好感して堅調となり、1月16日 以来の高値圏で推移している。外国人投資家は15営業日連続でソウル株を買い越し。合 計4兆7000億ウォン(44億米ドル)の買い超になっているという。 マレーシアリンギは2月16日以来の高水準。石油輸出業者が決済用にリンギを買っ ているもよう。 *0450GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.00 118.99 -0.01 Sing dlr 1.3314 1.3325 +0.08 Taiwan dlr 30.563 31.051 +1.60 Korean won 1073.70 1079.40 +0.53 Baht 32.61 32.53 -0.25 Peso 44.25 44.25 -0.01 Rupiah 12950.00 12915.00 -0.27 Rupee 63.62 63.56 -0.09 Ringgit 3.5600 3.5810 +0.59 Yuan 6.1985 6.1950 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.00 119.66 +0.55 Sing dlr 1.3314 1.3260 -0.41 Taiwan dlr 30.563 31.718 +3.78 Korean won 1073.70 1099.30 +2.38 Baht 32.61 32.90 +0.89 Peso 44.25 44.72 +1.06 Rupiah 12950.00 12380.00 -4.40 Rupee 63.62 63.03 -0.92 Ringgit 3.5600 3.4965 -1.78 Yuan 6.1985 6.2040 +0.09