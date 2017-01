米金融・債券市場＝ＦＯＭＣ控え横ばい、ギリシャ問題に注目

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 97*20.00=2.6151% 前営業日終盤 97*21.00=2.6136% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時17分 100*20.50=1.9278% 前営業日終盤 100*24.50=1.9139% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 100*05.00=1.3420% 前営業日終盤 100*08.75=1.3174% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時13分 99*30.75=0.5204% 前営業日終盤 99*31.50=0.5081% 27日の米金融・債券市場は、28日から2日間の日程で始まる米連邦公開市場委員 会(FOMC)を控え、ほぼ横ばいで推移した。 終盤の取引で10年債 は2/32安、利回りは1.924%で推移。コ ロンビア・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジーン・タヌッツォ氏は、「方 向感に欠ける取引となっている。FRBは今回のFOMCで何も決定しないとの見方が大 勢となっている」としている。 この日欧州では、ギリシャが債権団との交渉担当者を刷新したことで支援協議が前進 するとの期待から、ギリシャ国債利回りが低下。これを受け、独連邦債や米国債などの安 全資産が売られる動きが出たことで、朝方の取引では米国債価格は下落していた。 今週実施される総額900億ドルの国債入札の第1弾として、この日に260億ドル の2年債入札が実施されたことも、国債価格の重しになっていた。 ただFOMCを控え、どちらの方向にもポジションを傾けたくないとの心理が広まり 、国債価格は朝方の下げから回復。アナリストは、FRBが利上げをめぐり何らかの示唆 を行うまで米国債市場はギリシャ問題の行方に左右される状態が続くとの見方を示してい る。 Tボンド先物6月限 は9/32高の162━27/32。 Tノート先物6月限 は2.5/32安の129─10/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (+0.25)