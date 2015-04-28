UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝6本、220億6491万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５─０４ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：５億６３００万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 アセアンワールドファンド キャピタルアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：６億７８８３万円 販売会社：明和証券 パインブリッジ・バンクローン・ファンド ２０１５─０４＜愛称：アメリカン・スカイ１５─０４＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：１６億３１０３万円 販売会社：宮崎銀行 ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし 野村アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：為替ヘッジあり９億３３３７万円／為替ヘッジなし１４億８０２９万円 販売会社：三井住友信託銀行、野村信託銀行 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１５０４ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：１６７億７８３８万円 販売会社：三井住友銀行