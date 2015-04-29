〔表〕きょうの投信設定（30日）＝9本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：静岡銀行 、マネックス証券 チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー＜愛称：「新常態」宣言＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：東海東京証券、ワイエム証券 ダイワ日本企業外債ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─０４／（部分為替ヘッジあり）２０１５─０４ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１５０億円かつ合計で１５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型） ＜愛称：エコディスカバリー毎月＞ ピクテ投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券 ＡＭＰ ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 Ｊ─ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 アセアン社債ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行