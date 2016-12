30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合 0850 3月鉱工業生産速報 1400 3月住宅着工、建設受注 1500 日銀展望リポート 1530 黒田総裁会見 1900 外国為替平衡操作の実施状況 新規上場 テラスカイ がマザーズに(公開価格1700円) 新規上場 デザインワン・ジャパン がマザーズに(公開価格2750円) ●決算 日本郵船、商船三井、川崎汽船、富士フイルム、野村HD、ANAHD、JT、日本航空、アサヒGHD キリンHD、ヤマトHD、富士通、コロプラ、村田製、関西電力、ソニー、日東電工 ●海外指標など 4月29日(水) ◇指標 29Apr 08:00 ユーロ圏M3(ECB) Mar 29Apr 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Apr 29Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 29Apr 12:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Apr 29Apr 12:30 米GDP速報値(商務省) Q1 29Apr 14:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Mar ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 07:30 スウェーデン:中銀金利発表 17:00 米財務省7年債・変動利付2年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表) 21:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) フラジル:中銀金利発表 安倍首相、米両院合同会議で演説 4月30日(木) ◇指標 30Apr 00:30 台湾:GDP速報値 Q1 30Apr 06:00 独小売売上高(連邦統計庁) Mar 30Apr 06:45 仏消費支出(INSEE) Mar 30Apr 07:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Apr 30Apr 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局) Apr 30Apr 09:00 ユーロ圏失業率(統計局) Mar 30Apr 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 30Apr 12:30 米雇用コスト指数(労働省) Q1 30Apr 12:30 米個人所得・消費支出(商務省) Mar 30Apr 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Apr ◇イベント 21:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) 10:00 ロシア:中銀金利発表 Apr 12:30 タルーロ米FRB理事が講演 「Tailoring Community Bank Regulation and Supervision」 14:00 メキシコ:中銀金利発表 Apr ◇決算予定 30 Apr SAIC Q1 30 Apr 0500 Nokia Q1 30 Apr 0500 BNP Paribas reports Q1 30 Apr 0530 Bayer Q1 30 Apr 0600 Shell Q1 30 Apr 2000 LinkedIn Corp Q1 30 Apr AMC Q1 2015 American International Group Inc 30 Apr Q1 2015 Exxon Mobil Corp