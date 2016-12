アジア通貨動向（28日）＝堅調、台湾ドル・ウォンが高い

[シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨は総じて堅調。ギリシ ャ問題に対する楽観的な見方や、米連邦公開市場委員会(FOMC)への警戒感から、ド ルが全般的に軟調に推移していることが背景。 台湾ドル と韓国ウォン は、株式市場に資金が流入していることも あり約6カ月ぶりの高値圏で推移している。 台湾ドルは1.3%上昇し、1ドル=30.472台湾ドル。昨年11月3日以来 の高値を付けた。海外金融機関からの資金流入や輸出業者の月末の買いも背景。 台湾証取によると、海外勢は前日、台湾株を216億台湾ドル(7億0700万ドル )買い越した。今月の買い越し額は805億台湾ドルに達している。 市場筋によると、台湾中銀が1ドル=30.500台湾ドル付近で台湾ドル売り介入 を実施したもよう。 ウォンは一時0.4%高の1ドル=1069.0ウォン。昨年10月31日以来の高 値を付けた。オフショアファンドの買いが入った。市場筋によると、外為当局がウォン売 り介入を実施した。 ウォンは対円 でも7年ぶりの高値付近。フィッチは前日、日本を格下げし た。 人民元 は上昇。中国人民銀行(中央銀行)が基準値を元高方向に設定した ほか、市場関係者によると、大手国有企業が介入でドルを売っているもよう。 マレーシアリンギは0.7%高の1ドル=3.5440リンギ。2月9日以来の高値 をつけた。オーバーナイトでノンデリバラブル・フォワード(NDF) が上 昇したことが背景。 *0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.06 119.03 -0.03 Sing dlr 1.3271 1.3281 +0.08 Taiwan dlr 30.527 30.861 +1.09 Korean won 1069.90 1073.00 +0.29 Baht 32.59 32.69 +0.32 Peso 44.26 44.28 +0.05 Rupiah 12983.00 12975.00 -0.06 Rupee 63.30 63.48 +0.28 Ringgit 3.5490 3.5670 +0.51 Yuan 6.2081 6.2206 +0.20 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.06 119.66 +0.50 Sing dlr 1.3271 1.3260 -0.08 Taiwan dlr 30.527 31.718 +3.90 Korean won 1069.90 1099.30 +2.75 Baht 32.59 32.90 +0.97 Peso 44.26 44.72 +1.05 Rupiah 12983.00 12380.00 -4.64 Rupee 63.30 63.03 -0.43 Ringgit 3.5490 3.4965 -1.48 Yuan 6.2081 6.2040 -0.07