UPDATE 2-第1四半期の英ＧＤＰ速報値、前期比+0.3％に急減速

(情報を追加します) [ロンドン 28日 ロイター] - 英国立統計局が発表した第1・四半期の国内総 生産(GDP)速報値は前期比0.3%増と、予想の0.5%増を下回った。 2012年第4・四半期以来の低い伸び。昨年第4・四半期の0.6%増から減速し た。 来週に総選挙を控えたキャメロン首相にとっては、手痛い結果となった。 GDPの発表を受け、英ポンドは対ドルと対ユーロで下落。英国債価格は上昇した。 オズボーン財務相はツイッターで「GDPの数値は、英国経済の将来が投票用紙にか かっていることを示している。投票で国内を不安定にさせるのには最悪のタイミングだ」 と述べた。 GDP速報値は大まかな推計値で、改定されることが多い。国立統計局のチーフエコ ノミストは、深読みは禁物だとの認識を示した。 キャピタル・エコノミクスの英国担当チーフエコノミスト、ビッキー・レッドウッド 氏は「現在の連立政権にとっては厳しい結果だが、(景気の)減速は一時的だろう」との 見方を示した。 (単位:%) Q1 2015 Q4 2014 予測 前期比(%) 0.3 0.6 0.5 前年比(%) 2.4 3.0 2.6 OVERALL GDP BREAKDOWN: PRODUCTION INDUSTRIES Q1 q/q Q4 q/q Q1 y/y Q4 y/y Agriculture, etc -0.2 (0.4) 0.9 (1.6) Mining/quarrying inc oil -2.1 (0.8) -3.2 (-2.2) Manufacturing 0.1 (0.2) 1.3 (2.6) Electricity, gas, steam 2.5 (-2.6) 3.3 (-3.7) Water supply, sewage -0.5 (1.1) -2.8 (-2.8) Total production -0.1 (0.2) 0.5 (1.0) Construction -1.6 (-2.2) -0.8 (4.5) SERVICE INDUSTRIES Distrib'n,hotel,catering 1.2 (1.4) 4.7 (5.2) Transport, communication 1.1 (0.9) 5.0 (4.3) Business services, finance 0.1 (1.3) 3.4 (4.1) Government, other services 0.3 (0.0) 0.8 (0.8) Total service industries 0.5 (0.9) 3.1 (3.4)